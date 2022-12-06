زاخاروفا ردا على إغلاق TV Rain: ما عليكم سوى استبدال "روسيا" بـ "لاتفيا"

اقترحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إعادة قراءة تصريحات الخارجية الأمريكية واستبدال كلمة "روسيا" بـ "لاتفيا" ردا على قرار الأخيرة إغلاق بث TV Rain.

جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت ماريا زاخاروفا: "لمساعدة الغرب في التوصل إلى رد فعل فيما يتعلق بلاتفيا، جمعت اقتباسات من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الناتو حول مدى قسوة عدم السماح لقناة TV Rain بالعمل على نحو طبيعي. لا حاجة هنا لابتكار أي شيء جديد، كل ما عليكم هو استبدال كلمة (روسيا) بكلمة (لاتفيا) في البيانات الأخيرة. أعطي هذه الاقتباسات بدون مقابل. على الرحب والسعة".

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وتابعت زاخاروفا سرد البيانات التي صدرت بحق روسيا حينما أوقفت عمل TV Rain على أراضيها:

بيان مشترك صادر عن حكومات أستراليا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية صادر في 28 أكتوبر 2021:

"يعرب أعضاء ائتلاف الدول من أجل حرية الإعلام والموقعة على هذا البيان عن قلقهم العميق إزاء تزايد اضطهاد السلطات الروسية للصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في روسيا... لقد أوقفت السلطات الروسية تشغيل قناة TV Rain التلفزيونية... نكرر إدانتنا لاضطهاد السلطات الروسية في حق الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام. وندعو روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وحقوق الإنسان واحترام وضمان حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين. ندعو الحكومة الروسية إلى إنهاء قمع الأصوات المستقلة، ووقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 2 مارس 2022:

"لقد رأينا تقارير عن قيام الحكومة الروسية بإسكات وسائل الإعلام المستقلة مثل (صدى موسكو) و(TV Rain) والتي تحدثت إليها هذا الصباح فقط".

إحاطة من المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في 3 مارس 2022:

سؤال: وأخيرا، تقوم روسيا بقمع الإعلام المستقل والمعارضة في الداخل، ما هي ردة فعلك تجاه ذلك؟

ج. ساكي: لقد رأينا ذلك، ونحن قلقون للغاية... في الوقت الحالي، يهاجم الكرملين علانية حرية الإعلام والحقيقة. واسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأمثلة. اليوم، تم إيقاف بث وسائل الإعلام المستقلة، مثل قناة TV Rain، وهي مهددة.

بيان وزارة الخارجية في 3 مارس 2022:

"الكرملين يشن هجوما شاملا على حرية الإعلام والحقيقة. تتزايد أفعال موسكو للتضليل وإخفاء الحقيقة حول الغزو الوحشي.. تقييد الوصول إلى قناة TV Rain غير معقول".

المصدر: تليغرام