ريابكوف: الغرب بفرضه سقف الأسعار يقطع الغصن الذي يجلس عليه

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة والغرب بشكل إجمالي، يقومان من خلال فرض سقف أسعار للنفط الروسي، بقطع الغصن الذي يجلسان عليه.

وأضاف ريابكوف في حديث للصحفيين في مجلس الدوما اليوم: "الولايات المتحدة، باعتمادها على مثل هذه الأساليب ودفعها لحلفائها في أوروبا للانضمام إلى هذه القرارات، إنما تقطع إلى حد كبير الغصن الذي يجلسون عليه".

وشدد على أن فرض سقف أسعار النفط، ينتهك أساسيات الاقتصاد العالمي. وأكد أنه سيتم حتما ضمان مصالح روسيا في مجال التجارة في موارد الطاقة، وسيتم حتما العثور على المشترين للنفط الروسي.

وأشار إلى ضرورة وضع حد للأنشطة غير المشروعة للولايات المتحدة في مجال الأسلحة البيولوجية، لأنها تشكل التهديد لروسيا ولدول أخرى في المنطقة.

وتطرق ريابكوف إلى الوضع حول محطة زابوروجيه الكهروذرية وأشار إلى وجود دينامية إيجابية في النقاش حول ضمان أمنها، وشدد على ضرورة أن تتضمن الاتفاقات حول ذلك إمكانية مراقبة تنفيذها من جانب أوكرانيا.

ونوه بأن الوضع حول استعادة الاتفاق النووي مع إيران يراوح مكانه، لكن لم يحدث هناك تراجع أيضا.

وانتقد نائب الوزير محاولات تشكيل "محكمة حول تصرفات روسيا في أوكرانيا"، واعتبرها غير مشروعة ولن يكون لها تأثير بالنسبة لروسيا.

المصدر: وكالات