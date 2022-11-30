ستولتنبرغ: على الأوكرانيين عدم التفكير بالانضمام للناتو بل الحفاظ على دولتهم

صرح الأمين العام لحلف"الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأنه على سلطات كييف عدم التفكير في الانضمام للحلف، والأحرى بهم الحفاظ على دولتهم.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت أوكرانيا تستحق الانضمام إلى الناتو، أجاب ستولتنبرغ: "من المهم أن تبقى أوكرانيا كدولة مستقلة في أوروبا.. إذا لم تظل أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة، فلن يكون هناك أي سؤال حول عضوية الناتو على الإطلاق".

يذكر أن دول الناتو في قمة بوخارست عام 2008، أكدت أن جورجيا وأوكرانيا لهما الحق في العضوية في الحلف.

وتم تأجيل القرار إلى أجل غير مسمى، الى أن أثيرت مرة أخرى في يونيو من هذا العام، وأيد قادة الناتو بعد أن اجتمعوا في بروكسل، حق أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، لكنهم كالعادة لم يذكروا التواريخ.

المصدر: وكالات