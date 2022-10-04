تصرفات بايدن في بورتوريكو تثير الجدل والريبة

أثار مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن حالة من الجدل بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن أدى حركات غريبة أثارت الريبة حول صحته وذلك خلال رحلة عمل إلى بورتوريكو.

وتُظهر اللقطات، التي نُشرت على حساب اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، كيف يتوقف بايدن وهو في طريقه إلى المنصة، وينظر إلى الأرض ، ويبحث عن شيء بعينيه وينظر حوله في حيرة.

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وتساءل المستخدمون في التعليقات على فيديو نشرته RNC ، ما إذا كان بايدن على ما يرام، فقال أحدهم : "أنا قلق عليه. مع مثل هذا الجدول الزمني وعبء العمل، يجب أن يكون الأمر صعبا للغاية عليه. هل سينجو؟".

قال آخر: "يبدو الأمر خطيرا، فقد وقع فجأة في حالة من الارتباك الشديد".

وأكد أحد الرواد: "إنه أمر سيء ، بايدن بحاجة إلى مزيد من الراحة. هذه الوظيفة ليست له".





What is he looking for? — Friend 🌵 🐍 🌞 🌡️ 🦂 🌄 (@kimberly010960) October 3, 2022

What’s with his face?! GAH HE’S JUST SO CRINGY!! — 🤭🌱✌️Oh, ya know ✌️🌱🤭 (@iseekthetroof) October 3, 2022

وتوجه بايدن وزوجته جيل إلى ولاية بورتوريكو والتي تضررت من إعصار فيونا.

المصدر: RT