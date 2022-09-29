بايدن يبحث عن نائبة متوفاة بين الحضور: جاكي أين أنت؟

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هفوة جديدة خلال إلقائه كلمة في مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء، بعد أن سأل عن عضوة الكونغرس جاكي والورسكي، التي توفيت الشهر الماضي بحادث سير.

وظهر بايدن في الفيديو وهو يقول: "جاكي أين أنت، هل أنت هنا؟ وأضاف "أعتقد أنها ستكون هنا".

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx — Greg Price (@greg_price11) September 28, 2022

وهذه الهفوة، استدعت توضيحا من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، التي قالت إن "سبب ارتباك الرئيس هو أن الراحلة كانت ساعدت في تنظيمه"، مشيرة إلى أن "بايدن كان يفكر أيضا في استضافة عائلة والورسكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ما دفعه ربما إلى تسميتها خطأ".

وأضافت: "كان يفكر فيها وهو يسمي الناس وأبطال الكونغرس الذين سلطوا الضوء على تلك القضية المهمة جدا، فحصل اللغط"، معتبرة أن "مثل تلك اللحظات قد تحصل مع العديد من الناس، حين يتحدثون عن أشخاص حاضرين في ذهنهم".

The White House attempts to explain how Joe Biden asked where a dead congresswoman was in the crowd today. It doesn’t go well. This just keeps getting more embarrassing. Joe Biden has awful dementia and it just keeps getting worse every day: pic.twitter.com/yvMXwrkQbO — Clay Travis (@ClayTravis) September 28, 2022

وكان بايدن نفسه أصدر بيانا قبل أسابيع فقط، نعى فيه والورسكي، معبرا عن حزنه وصدمته لفقدانها، ومقدما العزاء لعائلتها.

المصدر: RT