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مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

بالفيديو.. حالة "الضياع" التي يعيشها بايدن مستمرة

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بالفيديو.. حالة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر فيديو جديد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يظهر فيه مرة جديدة وهو في حالة من "الضياع".

والفيديو الذي تم تداوله التقط بعد أن ألقى بايدن بتصريح خلال احتفال بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، وإحياء فخر الإعاقة.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصرفا من الرئيس الأمريكي وصفوه بـ"التائه" وردة فعل زوجته، سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، مرشدة إياه إلى أسفل المنصة.

وسبق وأبرز نشطاء أيضا زلات لسان لبايدن خلال خطاب "حالة الأمة"، مطلع مارس الماضي، وحديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أبرز النشطاء ما بدى أن بايدن قد قاله عن "الشعب الإيراني" عوضا عن "الشعب الأوكراني"، إذ لفتوا إلى أنه قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."

المصدر: RT

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