الولايات المتحدة.. ارتفاع ضحايا الإعصار "إيان" إلى 62 قتيلا

أعلنت السلطات الأمريكية أن عدد الضحايا جراء الإعصار "إيان" الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفع إلى 62 قتيلا على الأقل.

وقالت لجنة الأطباء الشرعيين في فلوريدا، إنها أكدت وجود 58 حالة وفاة بسبب الإعصار، في حين قال حاكم ولاية كارولينا الشمالية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب مرور "إيان".

وكان العدد السابق للقتلى في فلوريدا يبلغ 44. وبدأ سكان فلوريدا اكتشاف الحجم الكامل للدمار، بينما ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية الجنوب غربي.

ودمّر الإعصار "إيان" منازل ومطاعم وأماكن تجارية عندما وصل يوم الأربعاء إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة. لكن التقارير عن سقوط مزيد من القتلى ما زالت تصدر من مقاطعة تلو الأخرى، ما يشير إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل فلوريدا الأربعاء القادم، وفق ما ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، لكن الزوجين سيتوجهان أولا إلى بورتوريكو، اليوم الاثنين، لمعاينة حجم الدمار الذي خلفه إعصار آخر أطلِق عليه "فيونا" ضرب الأراضي الأمريكية الشهر الماضي.

المصدر: "أ ف ب"