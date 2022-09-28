الكرملين: بوتين سيلتقي رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجدول الزمني للزعيم الروسي لا يضم الآن لقاءات مع رئيسي جمهورية دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللقاءات ستعقد.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سنخبركم بإدراج هذه اللقاءات على الجدول الزمني إذا كان هذا الأمر ممكنا. وفي أي حالة من الأحوال، بالطبع، ستعقد هذه اللقاءات، ولا يزال وضع الجدول الزمني مستمرا حتى الآن.

وأعلن كل من رئيسي جمهوريتي دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك في وقت سابق من هذا اليوم أنهما يتوجهان إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني لانضمام جمهوريتيهما إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي