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الكرملين: واشنطن تقترب من التحول إلى طرف في النزاع بأوكرانيا وهذا أمر خطر للغاية

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الكرملين: واشنطن تقترب من التحول إلى طرف في النزاع بأوكرانيا وهذا أمر خطر للغاية
Sputnik
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حذر الكرملين اليوم الأربعاء من المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا واقترابها من التحول إلى طرف فيه.

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بلينكن: لا نعارض استخدام كييف الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا
بلينكن: لا نعارض استخدام كييف الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا

جاء ذلك في معرض رد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على سؤال للصحفيين حول موقف موسكو من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد أن بلاده لا تعترف بالانضمام المحتمل لدونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، وأنها لن تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تتسلمها من الغرب، ضد تلك المناطق التي قد تصبح جزءا من أراضي روسيا بناء على نتائج الاستفتاءات.

وقال بيسكوف: "(موقفنا من تصريحات بلينكن) سلبي. يتورط الجانب الأمريكي بحكم الأمر الواقع بشكل متزايد في هذا الصراع. ويقترب أكثر فأكثر من أن يصبح طرفا في هذا الصراع، مما تترتب عليه مخاطر محتملة كبيرة للغاية".

المصدر: "نوفوستي"

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