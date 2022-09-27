بلينكن: لا نعارض استخدام كييف الأسلحة الغربية في المناطق التي قد تضمها روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعارض استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الغربية في المناطق التي قد تنضم إلى روسيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار في واشنطن، يوم الثلاثاء: "نحن ودول كثيرة أخرى أفصحنا عن موقفنا، ولن نعترف أبدا بضم روسيا لأي أراض أوكرانية".

وتابع: "وقلت بشكل واضح أيضا إنه من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها في كامل أراضيها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي استحوذت عليها روسيا بشكل غير شرعي".

وقال: "الأسلحة والمعدات التي نقدمها نحن ودول أخرى تستخدم بفاعلية كبيرة لتلك الأغراض بالذات، مثلما رأينا في شمال شرق أوكرانيا وما نراه في الجنوب".

وأكد أن "أي تغيير لصفة الأراضي التي ستضمها روسيا لا يشكل شيئا بالنسبة لنا أو للأوكرانيين. وسيواصل الأوكرانيون القيام بما يرونه ضروريا لاستعادة الأراضي التي تم انتزاعها منهم، ونحن سنواصل دعمهم في تلك الجهود".

يذكر أن استفتاءات الانضمام إلى روسيا تجرى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوبها.

وأعلن مجلس الاتحاد الروسي، أنه سيقبل نتائج الاستفتاء وانضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا.

المصدر: تاس