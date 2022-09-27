موسكو تعرب لسفير الاتحاد الأوروبي الجديد عن إدانتها إمداد كييف بالسلاح

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد في موسكو رولان غالياراغ، عن إدانة روسيا إمداد الاتحاد كييف بالأسلحة بما فيها الهجومية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي نشرته بعد اجتماع للطرفين: "تمت الإشارة إلى أن التصريحات الصدامية الأخيرة لرئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين ضد بلادنا، وتزويد الاتحاد الأوروبي كييف بالأسلحة بما فيها الهجومية، أمر غير مقبول".

إقرأ المزيد

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين بحثا العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث "قيم الجانب الروسي الوضع المتأزم للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والتي دفعتها بروكسل إلى طريق مسدود".

وأضاف البيان أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لعدم القبول بمظاهر رهاب روسيا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهجمات العدوانية ضد المواطنين الروس والمقيمين الناطقين بالروسية هناك".

المصدر: تاس