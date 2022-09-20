وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال اجتماع عقدوه في نيويورك.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لإنشاء بعثة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، للصحفيين يوم الاثنين "اليوم ، قرر جميع الوزراء مواصلة مساعدة أوكرانيا. وسنواصل استخدام آلية تمويل الأسلحة التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن قرار تشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن اتخاذه في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.

المصدر: تاس