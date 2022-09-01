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إسبانيا.. وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر

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إسبانيا.. وفاة أكثر من 4600 شخص بسبب موجات الحر
RT
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أعلن معهد كارلوس الثالث الصحي في إسبانيا عن وفاة أكثر من 4600 مواطن بسبب موجات الحر المرتفعة التي تتعرض لها البلاد.

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ووفقا لنظام إحصاء الوفيات اليومية الذي عرضه المعهد عبر صفحته، فقد توفي 4655 شخصا بسبب موجات الحر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو إلى 30 أغسطس والتي بلغت أعلى نسبة لها في شهري يوليو وأغسطس حيث كان إجماليها 3825 حالة وفاة.

وتراوحت درجات الحرارة في إسبانيا في شهري يوليو وأغسطس ما بين 38 -40 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي

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