كييف ترجح أن يقترح أردوغان وغوتيريش تنازلات لروسيا كخطة للتسوية

قال مستشار الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، إن الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة، قد يقترحان على كييف التخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا كخطة للتسوية.

وأوضح أريستوفيتش في تصريح صحفي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيحاولان إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على تسوية دبلوماسية والتخلي عن خطط محاولة استعادة الاستيلاء على الأراضي التي سيطرة عليها روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول الأوكراني إلى أن زيلينسكي سيرفض أي مبادرة سلام من هذا النوع.

ومن المقرر أن يعقد غوتيريش وأردوغان وزيلينسكي اجتماعا اليوم الخميس في مدينة لفوف، غرب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي