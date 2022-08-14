قوات أوكرانيا تستهدف خيرسون بقصف صاروخي شديد

قال مصدر في المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة خيرسون، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا قويا على المدينة وضواحيها.

وقامت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في المنطقة، بالتصدي للهجوم.

وأضاف المصدر: "في الليلة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية بالصواريخ بشكل مكثف مدينة خيرسون وضواحيها. وتصدت منظومة الدفاع الجوي للهجوم. وتم اعتراض معظم الصواريخ الأوكرانية، لكن وفقا للمعلومات الاولية وقعت بعض القذائف على المدينة ويجري التحقق حاليا من عواقب القصف، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابة بشرية".

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تمكن الجيش الروسي في بداية العملية العسكرية الخاصة، من فرض سيطرته على مقاطعة خيرسون والجزء المطل على بحر آزوف من مقاطعة زابوروجيه، وحرر خلال ذلك عدة مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وعزل أوكرانيا عن بحر آزوف.

المصدر: نوفوستي