القوات الأوكرانية تستهدف جسر أنتونوفسكي بصواريخ هيمارس في منطقة خيرسون

قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لخيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الجيش الأوكراني شن هجوما صاروخيا جديدا بصواريخ هيمارس الأمريكية على جسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وأضاف ستريموسوف، "الليلة الماضية كان هناك هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي، مما أدى إلى نشوب حريق في كشك البناء وخلاط الخرسانة هناك، ولا أضرار جسيمة، ولم تتضرر العناصر الحاملة للجسر، وسنواصل ترميم الأضرار".

ووفقا لستريموسوف، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بضربات من صواريخ MLRS HIMARS الأمريكية، وتم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي.

وشدد نائب رئيس الإدارة الإقليمية على أن السلطات بالتأكيد ستعيد ترميم الجسر وتبدأ حركة المرور.

في نهاية شهر يوليو، تم حظر حركة المرور على جسر أنتونوفسكي بعد هجوم آخر شنته القوات الأوكرانية، بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر. وكان من المقرر الانتهاء من إصلاح الأضرار هذا الأسبوع.

ونظم الجيش الروسي معبرا، عبارة عائمة، لنقل الأشخاص والمركبات عبر النهر.

وسيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه. وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المنطقتين.

المصدر: نوفوستي