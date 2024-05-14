"النواب الأمريكي" يطالب وزير الدفاع بشرح عواقب "نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء"

طالب مجلس النواب الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن بإعداد تقرير يشرح فيه عواقب "نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء"، قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.

وطالب المجلس الوزير بإعداد تقرير في موعد أقصاه 28 فبراير 2025 ليصار على أساسه تحديد توجهات الإنفاق العسكري المستقبلية.

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وجاء في بيان النواب: "وزير الدفاع بالتنسيق مع مسؤولي الأمن النووي مطالب بتقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب خلال الموعد المذكور، حول عواقب استخدام السلاح النووي في الفضاء".

وعبّرت لجنة الكونغرس المعنية عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن روسيا تعمل على تطوير "وسائط فضائية لمهاجمة الأقمار الصناعية في مدار الأرض بأسلحة نووية".

وفي وقت سابق، تحدثت الإدارة الأمريكية عن وجود تهديد للأمن القومي الأمريكي بسبب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي "تعمل روسيا على تطويرها".

من جهتهم، يصر المسؤولون الروس على التزام موسكو بتعهدات عدم عسكرة الفضاء ويطالبون واشنطن بأن تحذو حذو روسيا على هذا الصعيد، ويكذّبون جميع الاتهامات الأمريكية بنشر روسيا أسلحة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي