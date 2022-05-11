إيطاليا: لا بيان رسميا بأن دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل ينتهك العقوبات

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مدفوعات الغاز الروسي بالروبل بأنها "رمادية"، مشيرا إلى أنه لا قرار رسميا بأنها انتهاك للعقوبات.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية: "أعتقد أن الدفع مقابل الغاز سيستمر ببساطة. لا يوجد أي بيان رسمي يقول إن الدفع بالروبل ينتهك العقوبات، لذلك فهي منطقة رمادية".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في مارس الماضي بإلزام مستوردي الغاز الروسي من الدول غير الصديقة بسداد قيمته بالروبل حصرا، ما أدى إلى تعويض العملة الروسية خسائرها، وارتفاع سعر الروبل لأعلى مما كان عليه قبل العقوبات التي أدت لتراجعه أمام الدولار واليورو، وإفشال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد بجعل الروبل "عملة لا قيمة لها".

المصدر: تاس