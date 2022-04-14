الكرملين حول إمكانية نشر أسلحة نووية في البلطيق: ننتظر خطة وزارة الدفاع لتعزيز الحدود الغربية

اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية، وذلك تعليقا على إمكانية نشر روسيا لأسلحة نووية في البلطيق.

وفي معرض جوابه عن سؤال ما إذا كانت روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية في البلطيق، إذا انضمت السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "لا يمكنني قول أي شيء عن ذلك، لأنه وبعد وضع مثل هذه الخطة لتعزيز وتقوية الحدود الغربية (لروسيا)، ستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات، وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها".

وأضاف بيسكوف: "سيتم النظر في ذلك في اجتماع منفصل مع الرئيس حيث تحدث (فلاديمير) بوتين نفسه عن ذلك".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "Expressen" السويدية عن مصادر، أن فنلندا أعربت عن رغبة واضحة للحكومة السويدية في أن يتقدم كلا البلدين بشكل مشترك للحصول على عضوية الناتو.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية يوم الإثنين، نقلا عن مصادر، أن السويد وفنلندا تعتزمان الانضمام إلى الناتو هذا الصيف.

المصدر: تاس