ميدفيديف: مسألة عضوية السويد وفنلندا في الناتو كانت ستبرز حتى من دون أحداث أوكرانيا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، الفكرة الزاعمة بأن مسألة انضمام السويد وفنلندا للناتو ما كان لها أن تثار لولا العملية الروسية في أوكرانيا، وصفها بالعقيمة.

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وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام" يقول: "لا معنى للقول إنه لولا العملية الخاصة في أوكرانيا، ما كانت مسألة انضمام هذين البلدين إلى حلف الناتو لتثار على الإطلاق، ولكان الوضع أسهل بالنسبة لروسيا. الأمر ليس كذلك. أولا، لقد تم القيام بمحاولات لجرهما إلى التحالف من قبل. وثانيا، والأهم من ذلك، ليس لدينا نزاعات إقليمية مع هذه البلدان، كما هو الحال مع أوكرانيا. وبالتالي، فإن ثمن هذه العضوية يختلف بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "Expressen" السويدية عن مصادر، أن فنلندا أعربت عن رغبة واضحة للحكومة السويدية في أن يتقدم كلا البلدين بشكل مشترك للحصول على عضوية الناتو.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية يوم الإثنين، نقلا عن مصادر، أن السويد وفنلندا تعتزمان الانضمام إلى الناتو هذا الصيف.

بالمقابل، صرّح في وقت سابق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا.

المصدر: نوفوستي