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جونسون ينفي خداع البرلمان

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جونسون ينفي خداع البرلمان
AP
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نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهام مستشاره السابق له بخداع البرلمان حول حفل حديقة مقر الحكومة خلال الإغلاق العام وقيود كورونا في مايو 2020.

وأضاف جونسون أن "أحدا لم يخبرني أن ما كنا نفعله مخالف للقواعد" المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، و"أن الحدث المعني لم يكن حدثا في وقت العمل.. وكما قلت في مجلس العموم عندما خرجت إلى تلك الحديقة، اعتقدت أنني كنت أحضر لقاء عمل".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد خدع البرلمان، قال جونسون: "لا. أريد أن أبدأ بتجديد اعتذاري للجميع عن القرارات الخاطئة التي اتخذتها سواء في داونينغ ستريت أو طوال فترة الوباء". 

وردا على سؤال إذا كان كذب على الشعب والبرلمان، قال جونسون "لا. هذا هو أفضل ما أتذكره عن هذا الحدث، وهذا ما قلته في التحقيق"، وتجنب الإجابة عن عدة أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا ثبت أنه قام بتضليل البرلمان.

المصدر: "الغارديان"

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