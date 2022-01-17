مستشار جونسون السابق: رئيس الوزراء خدع البرلمان

قال دومينيك كامينغز المستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأخير كان على علم بالحفل الذي أقيم في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام في مايو 2020، ووافق عليه.

وأضاف كامينغز الذي كان كبير مستشاري جونسون إنه أثار مخاوفه بشأن الحفل في مايو 2020 مباشرة مع رئيس الوزراء و "أقسم تحت القسم أن هذا ما حدث"، مضيفا: "أُبلغ رئيس الوزراء بشأن الدعوة إلى الحفلة، كان يعلم أنها حفلة مشروبات، لقد كذب على البرلمان".

Updated blog: PM was told about the invite, he knew it was a drinks party, he lied to Parliament https://t.co/J3jslbQV9Apic.twitter.com/UKCxKMM80k — Dominic Cummings (@Dominic2306) January 17, 2022

وأرسل مارتن رينولدز، السكرتير الخاص لجونسون، رسالة إلكترونية إلى المسؤولين مع دعوة لحضور الحدث في 20 مايو، واقترح على الحضور "إحضار زجاجة المشروبات الكحولية الخاصة بهم".

هذا وجددت رئاسة الوزراء البريطانية تأكيدها أن جونسون لم يكن على علم بالحفلة، نافية أن يكون قد تم اطلاعه عليها وأنه كان يعتقد "ضمنيا" أنه كان حدث عمل.

المصدر: "سكاي نيوز"