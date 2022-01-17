 
مباشر

"التلغراف": بوريس جونسون يخضع للاستجواب بعد خرقه إجراءات كورونا بحضوره حفلا

أخبار العالم

AP Kirsty Wigglesworth
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6ng

أفادت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، بأنه تم استجواب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد حضوره حفلا في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي.

إقرأ المزيد
رئاسة الوزراء البريطانية تعتذر للملكة إليزابيث بعد إقامة حفلة بداونينغ ستريت عشية جنازة الأمير فيليب
رئاسة الوزراء البريطانية تعتذر للملكة إليزابيث بعد إقامة حفلة بداونينغ ستريت عشية جنازة الأمير فيليب

وبحسب الصحيفة، جرى استجواب بوريس جونسون من قبل سو غراي، الموظفة المدنية التي تشرف على التحقيق بشأن مزاعم الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت أثناء فترة الحجر، مع ظهور انتقادات شديدة على مستوى القاعدة الشعبية لحزب "المحافظين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المفترض أن رئيس الوزراء قد شارك ما يعرفه مع سو غراي، قبل نشر التقرير في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في ظل انتقادات يواجهها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لانتهاكه وطاقمه قواعد الإغلاق، عبر إقامة حفل في حديقة مكتبه عام 2020، في الوقت الذي كان القانون يحظر فيه الاختلاط خارج المنزل.

المصدر: "التلغراف"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا