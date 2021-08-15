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لوكاشينكو: "خلاف شخصي" بين يلتسين وغورباتشوف وراء تفكك الاتحاد السوفيتي

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لوكاشينكو:
Sputnik Boris Kaufman
الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف (على اليمين) ورئيس جمهورية روسيا بوريس يلتسين
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أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته بأن الاتحاد السوفيتي تفكك نتيجة "الخلاف الشخصي" بين الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ورئيس جمهورية روسيا بوريس يلتسين.

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وفي تصريحات متلفزة قال لوكاشينكو اليوم الأحد: "لا يجوز أن تؤثر العلاقات الشخصية أو الخلاف بين شخصين على بلاد بأسرها.. لقد أدى السعي إلى تنظيم العلاقات في الاتحاد السوفيتي إلى تفكك البلاد. قد يبدو هذا الحكم مبسطا بعض الشيء، لكنه ذو دلالة عميقة".

كما ذكر لوكاشينكو أنه كان من محض الصدفة أن منتجع "غابة بيلوفيج" البيلاروسي اختير مكانا وقع فيها زعماء الجمهوريات السوفيتية الثلاث روسيا وبيلاروس وأوكرانيا اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي أواخر 1991.

المصدر: RT

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