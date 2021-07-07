سالفيني يعلن موقف حزب الرابطة الإيطالي من مشروع قانون رهاب المثليين

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني إن "حزبه تلقى وقبل نداء الأب الأقدس بشأن مشروع القانون الخاص برهاب المثليين، وآمل أن يحذو بالمثل كل من الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم".

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ودعا سالفيني في تصريحات إذاعية أمس الثلاثاء إلى "الموافقة على الفور على قانون يعاقب التمييز بشدة، وإزالة على غرار ما تطالب به مؤيدات الحركات النسوية وجمعيات المثليين، اثنتين أو ثلاث من الفقرات الحاسمة من مشروع القانون، وبالتالي نوعا معينا من نظرية النوع الاجتماعي في مدارس الأطفال ذوي الست سنوات، جرائم رأي، محظورات الرقابة وكمامات الفم لمن يؤيد فكرة الأسرة".

وخلص سكرتير حزب الرابطة إلى القول، إن "الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم يتحملان مسؤولية وضع هذا القانون على الرف"، في إشارة إلى عدم تمريره في حالة الإصرار على عدم تعديله.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية