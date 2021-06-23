دراغي للفاتيكان: إيطاليا دولة علمانية وليست دينية

شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على أن إيطاليا دولة علمانية، في تحذير مبطن للفاتيكان من التدخل في مناقشة برلمانية حول مشروع قانون يهدف إلى مكافحة رهاب المثلية.

وقال في كلمة أمام مجلس الشيوخ: "بلادنا دولة علمانية وليست دينية ولديها برلمان من المؤكد أنه يتمتع بحرية المناقشة والتشريع".

ووجه الفاتيكان في وقت سابق من الشهر الحالي مذكرة احتجاج لإيطاليا حول مشروع القانون المطعون فيه، قائلا إنه في شكله الحالي يمكن أن يقيد الحرية الدينية للكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا.

وسيعاقب مشروع قانون "زان" التمييز والتحريض على العنف ضد مجتمع المثليين والعابرين جنسيا، وكذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. ويقول المدافعون عن مشروع القانون إنه يحتوي على ضمانات للحريات الدينية.

ورأى الفاتيكان أن مشروع القانون سيحد من الحريات الدينية التي تضمنتها بعض المعاهدات، مشيرا إلى أن مشروع القانون "عمل غير مسبوق في تاريخ العلاقات" بين ايطاليا والفاتيكان.

وبموجب العقيدة الكاثوليكية، يشار إلى أن العلاقات المثلية "سلوك منحرف".

المصدر: "رويترز" + BBC