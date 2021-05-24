قبرص تسجل أول حالة وفاة بتجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا

أفادت منظمة "OKYPY" لخدمات الصحة العامة في قبرص بأنه تم تسجيل أول حالة لوفاة شخص من تجلط الدم بين متلقي لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا في قبرص.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "فيليليفتيروس" عن المنظمة أنه يجب على وكالة الأدوية الأوروبية حاليا تحديد وجود صلة بين وفاة المرأة واللقاح.

وأكد المتحدث باسم منظمة "OKYPY"، هاريلاوس هاريلاو، واقع وفاة المرأة البالغة من العمر 39 عاما التي تم نقلها إلى المستشفى في نيقوسيا في حالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم إصدار شهادة الوفاة وتتخذ حاليا خطوات لجعلها متبرعة بالأعضاء.

وفي البداية تلقت المرأة علاجا في مستشفى مدينة بافوس، لكنه تم نقلها فيما بعد إلى مستشفى في نيقوسيا بسبب حالتها الحرجة. وتلقت المريضة لقاح "أسترازينيكا" في بداية مايو الجاري في بافوس.

وردا على سؤال حول وجود صلة بين وفاة المرأة واللقاح أجاب هاريلاو أن هذا ما يجب أن تحدده وكالة الأدوية الأوروبية. وأضاف أن هناك امرأة أخرى لها من العمر 40 عاما كانت تعاني من تجلط الدم، لكنها حالتها الصحية تحسنت وهي تواصل تلقي العلاج في مستشفى نيقوسيا.

وتدل معلومات وزارة صحة قبرص على أن أكثر من 500 ألف شخص في الجزيرة قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا وبينهم أكثر من 155 ألف شخص تلقوا جرعتين من اللقاح.

المصدر: نوفوستي