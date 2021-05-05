كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

أبلغت مقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة فيها مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وهي الثانية في كندا.

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وتوفيت امرأة من ألبرتا في الخمسينيات من عمرها، بسبب مضاعفات نادرة مرتبطة بتلقيها لقاح "أسترازينيكا"، وهذه ثاني حالة وفاة في كندا بسبب نقص الصفيحات الناتج عن اللقاح (VITT)، حيث كانت الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 54 عاما في مقاطعة كيبيك، توفيت يوم 27 أبريل الماضي.

وأبلغت الدكتورة، دينا هينشو، عن الوفاة في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر" مساء أمس الثلاثاء. وقالت إنه احتراما لخصوصية المريض لن يتم تقديم أي معلومات أخرى عن الحالة.

وفقا لهينشو، تم إعطاء 253000 جرعة من "أسترازينيكا" أو "كوفيشيلد" في المقاطعة حتى الآن.

وقالت: "أعتذر عن مشاركة هذه الأخبار المحزنة في وقت متأخر جدا، لكننا وعدنا بتنبيه سكان ألبرتا في أقرب وقت ممكن في مثل هذه الحالات المؤكدة".

وذكّر كبير الأطباء في ألبرتا الناس بأن خطر الوفاة أو تلقي نتائج خطيرة أخرى من اللقاح أمر نادر للغاية.

I am sad to report tonight that we have confirmed Alberta’s first death from VITT following vaccination from the AstraZeneca #COVID19AB vaccine.

My sincere condolences go out to those grieving this loss. https://t.co/rCQTQYjJnP (1/3) — Dr. Deena Hinshaw (@CMOH_Alberta) May 5, 2021

ووفقا للخدمات الصحية في ألبرتا، تم تقدير معدل التكرار العالمي لـ (VITT) بحوالي حالة واحدة تقريبا من بين 100000 إلى 250000 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وسكان ألبرتا، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، والذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، هم أكثر عرضة للوفاة من المرض بـ 350 مرة أكثر من التعرض لمضاعفات قاتلة بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا".

While any death is tragic, it's important to remember that risk of dying or other severe outcomes remain far greater than the risks following AstraZeneca vaccine. This marks the second VITT case and only related death out of 253,000 AstraZeneca doses in Alberta to date. (3/3) — Dr. Deena Hinshaw (@CMOH_Alberta) May 5, 2021

المصدر: CTV News