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الأمير وليام وكيت ميدلتون يحتفلان بالذكرى العاشرة لزواجهما (فيديو)

أخبار العالم

الأمير وليام وكيت ميدلتون يحتفلان بالذكرى العاشرة لزواجهما (فيديو)
Ian Vogler / POOL / AFP
دوقة ودوقة كمبردج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون
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احتفل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كمبردج، الخميس بالذكرى العاشرة لزواجهما، بتسجيل مصور لهما مع أطفالهما وهم يستمتعون بنزهة عائلية.

وتزوج الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا، من كيت في 29 أبريل 2011 في كنيسة وستمنستر في احتفال تابعه الملايين بأنحاء العالم.

ونشر الزوجان اليوم تسجيلا مصورا لهما على أحد الشواطئ مع أطفالهما جورج (7 سنوات) وتشارلوت (5 سنوات) ولويس (3 سنوات).

وكتب وليام وكيت على "تويتر": "شكرا لكل من بعث برسائل رقيقة بمناسبة عيد زواجنا".

وأضافا: "نحن ممتنان للغاية للدعم الذي حظينا به على مدى 10 سنوات في حياتنا كعائلة".

كما نُشرت صورتان حديثتان للزوجين احتفالا بالمناسبة.

المصدر: "رويترز"

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