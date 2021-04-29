الأمير وليام وكيت ميدلتون يحتفلان بالذكرى العاشرة لزواجهما (فيديو)

احتفل الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كمبردج، الخميس بالذكرى العاشرة لزواجهما، بتسجيل مصور لهما مع أطفالهما وهم يستمتعون بنزهة عائلية.

وتزوج الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا، من كيت في 29 أبريل 2011 في كنيسة وستمنستر في احتفال تابعه الملايين بأنحاء العالم.

ونشر الزوجان اليوم تسجيلا مصورا لهما على أحد الشواطئ مع أطفالهما جورج (7 سنوات) وتشارلوت (5 سنوات) ولويس (3 سنوات).

وكتب وليام وكيت على "تويتر": "شكرا لكل من بعث برسائل رقيقة بمناسبة عيد زواجنا".

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



📹 @will_warrpic.twitter.com/eWNw1E8FLB — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021

وأضافا: "نحن ممتنان للغاية للدعم الذي حظينا به على مدى 10 سنوات في حياتنا كعائلة".

كما نُشرت صورتان حديثتان للزوجين احتفالا بالمناسبة.

المصدر: "رويترز"