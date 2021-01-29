ألمانيا.. القبض على رجل راسل طيارين لاسلكيا ووجه لهم تعليمات خطيرة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل في العاصمة برلين بتهمة مراسلة طيارين عبر اللاسلكي وإعطائهم أوامر خلال قيادتهم الطائرات أو المروحيات، ما عرض حركة النقل الجوي للخطر.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن تعليمات الطيران التي وجهها المتهم للطيارين على مدار ستة أشهر بدت "أكثر احترافية بمرور الوقت".

وذكرت الشرطة أن هذه التعليمات كان لها أن تؤدي "مناورات طيران خطيرة".

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما متلبسا بحي كوبنيك في برلين الذي يبعد عن مطار برلين بنحو عشرة كيلومترات.

ويشتبه في أن الرجل أجرى اتصالات لاسلكية متعددة مع طائرات ركاب وطائرات نقل وكذلك مع المروحية المشتركة للشرطة الاتحادية وشرطة برلين، حيث تم العثور بحوزته على جهاز لاسلكي استخدمه في المراسلات.

المصدر: وكالات