منها منظومة "يارس" و"أفانغارد".. أحدث نماذج المعدات العسكرية الروسية تعرض في منتدى "الجيش-2023"
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عرضت أحدث نماذج وأنواع أسلحة ومعدات عسكرية روسية على هامش منتدى "الجيش-2023" العسكري التقني الدولي الذي ينعقد في حديقة "باتريوت" بضواحي موسكو.
ومن بين المعدات العسكرية الروسية المعروضة في المنتدى أنظمة صواريخ حديثة "يارس" و "أفانغارد" بالإضافة إلى نماذج أولية لمركبة دعم مشاة مدرعة بدون طيار "زوبيلو" ومنظومة "رات" لمكافحة طائرات العدو المسيرة وأحدث صاروخ جو من طراز "أن أ أر سي-8 كا أل".
المصدر: رابتلي