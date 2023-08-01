كاميرات تسجل لحظة اصطدام مسيرة أوكرانية بإحدى ناطحات السحاب وسط موسكو

سجلت كاميرات المراقبة المثبتة داخل أحد المباني في مجمع "موسكو سيتي" لحظة اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة ناطحة سحاب على ارتفاع 21 طابقا في المجمع.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين صباح اليوم الثلاثاء أن نظام الدفاع الجوي دمر مسيرتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الوصول إلى موسكو، مضيفا أن مسيرة أخرى بعد تعطيل عملها بوسائل الحرب الإلكترونية اصطدمت ببرج مجمع "موسكو سيتي" الذي كان قد تضرر من هجوم مسيرة أوكرانية يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات