أول رد فعل لصلاح بعد تعيين حسام حسن لتدريب منتخب مصر

كشف مدير إدارة الإعلام في الاتحاد المصري لكرة القدم محمد عراقي، عن رد فعل النجم محمد صلاح على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة"، وشقيقه إبراهيم حسن مديرا إداريا للمنتخب.

وقال عراقي في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء، إن اتحاد الكرة المصري لم يوقع حتى الآن مع حسام حسن عقود تدريبه لمنتخب مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر توقيع العقود خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من بعض الرتوشات الأخيرة.

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وعن رد فعل قائد منتخب مصر محمد صلاح على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة" على خلفية الأخبار التي خرجت عن رفض نجم ليفربول تدريب "العميد" للمنتخب، قال عراقي إن صلاح بمجرد توصله بمعلومات عن تعيين حسام حسن تواصل مع بعض المسؤولين في الاتحاد المصري للتأكد من هذه المعلومات.

وأضاف أن صلاح تأكد من وجود الطاقم الطبي بالجهاز القديم في الجهاز الجديد نظرا لارتباطه بعلاقة جيدة مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا.

وأكمل عراقي: "صلاح لم يعلق على تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر لا بالإيجاب ولا بالسلب، وهو كان يتأكد فقط من وجود بعض الأشخاص في الجهاز الإداري الجديد والذين تربطهم به علاقة جيدة وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو العلا".

المصدر: وكالات