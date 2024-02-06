حقيقة تدخل صلاح لإبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي حقيقة ما تردد، بشأن رفض النجم محمد صلاح تولي مواطنه حسام حسن تدريب منتخب "الفراعنة".

وبرز حسام حسن ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي ترك منصبه بعد إقصاء "الفراعنة" من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وقال إيهاب الكومي في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد ما يمنع من التشاور مع (قائد ونجم منتخب مصر) محمد صلاح وأخذ رأيه في المدير الفني الجديد للمنتخب، خاصة وأنه نجم كبير".

وأضاف: "صلاح يعلم جيدا دوره في المنتخب ولا يتعدى حدوده، وما تردد عن تدخله لعدم تولي حسام حسن تدريب المنتخب، غير صحيح بالمرة".

وأردف: "نسعى لحسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت".

وأوضح "هيرفي رينارد من المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر، وهو يرحب بتولي المهمة، كما أن (مدرب الكونغو الديمقراطية الحالي) ديسابر ضمن المرشحين أيضا".

وزعمت بعض التقارير في وقت سابق، أن صلاح يرفض فكرة تعيين حسام حسن لتدريب منتخب مصر بسبب الانتقادات التي وجهها الأخير لنجم ليفربول خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا.

وكان حسام حسن انتقد صلاح بشدة بعد مغادرته معسكر "الفراعنة" وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت به في كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال حسام حسن حينها في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى للمنتخب".

المصدر: "صدى البلد"