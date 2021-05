رسميا.. ليل يجرد باريس سان جيرمان من لقب بطل الدوري الفرنسي (فيديو)

👑 @LOSC_EN are @Ligue1_ENG champions for the fourth time! ⭐⭐⭐⭐



🏆1⃣9⃣4⃣6⃣🏆

🏆1⃣9⃣5⃣4⃣🏆

🏆2⃣0⃣1⃣1⃣🏆

🏆2⃣0⃣2⃣1⃣🏆 pic.twitter.com/PuW5yqUH2k