رسميا.. ليل يجرد باريس سان جيرمان من لقب بطل الدوري الفرنسي (فيديو)

توج ليل بلقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، بفوزه على مضيفه أنجي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

وسجل هدفي ليل، الكندي جوناثان دايفيد والتركي بوراك يلماز من ركلة جزاء في الدقيقتين 10 و45+1، فيما سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد عن طريق أنجيلو فولغيني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الثمين، أنهى ليل الدوري في الصدارة برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان صاحب الـ82 نقطة والذي فاز بدوره على بريست بهدفين نظيفين واكتفى بالوصافة.

أيها السيدات والسادة 📢



ليل يُتوج بطلاً لهذا الموسم في #الدوري_الفرنسي 🏆



موسم تاريخي، الكل قاتل حتى النهاية 🇫🇷 pic.twitter.com/xFIaZJklk0 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 23, 2021

وسجل ثنائية سان جيرمان روماين فايفري لاعب بريست بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي في الدقيقتين 37 و71 على الترتيب.

ورفع ليل كأس فرنسا للمرة الأولى منذ 2011 محققا رابع ألقابه، وجرد باريس سان جيرمان من لقبه الذي يحتفظ به طوال المواسم الثلاثة الماضية.

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وتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهم على التوالي ليل وسان جيرمان وموناكو، فيما تأهل أصحاب المركزين الرابع والخامس، ليون ومرسيليا، إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن كيليان مبابي رفع عدد أهدافه إلى 27 هدفا وأحرز لقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر: RT