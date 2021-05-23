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رسميا.. هاري كين يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع محمد صلاح

الرياضة

رسميا.. هاري كين يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع محمد صلاح
Reuters JON SUPER
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توج هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2020 /2021 بعد صراع كبير مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

ورفع كين رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا، متفوقا بهدف واحد على صلاح صاحب الـ22 هدفا والذي عجز عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتفى بمركز وصافة قائمة الهدافين.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

يذكر أن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتبن، الأولى في موسمه الأول مع "الريدز" 2017 /2018 عندما سجل 32 هدفا، والثانية في الموسم التالي 2018 /2019 عندما تقاسم الجائزة مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.

وهذه المرة الثالثة التي يتوج فيها كين بجائزة هداف "البريميرليغ" بعد موسمي 2015 /2016 و2016 /2017، ليصبح اللاعب الثالث في تاريخ المسابقة الذي يحقق هذا الإنجاز بعد الفرنسي تيري هنري الذي فاز بالجائزة 4 مرات وآلان شيرر الذي فاز بها في ثلاث مناسبات.

كما تصدر كين قائمة أكثر لاعب بالتمريرات الحاسمة بواقع 14 تمريرة.

المصدر: RT

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