رسميا.. هاري كين يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع محمد صلاح

توج هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2020 /2021 بعد صراع كبير مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

Harry Kane wins the #EPL Golden Boot, beating Mohamed Salah by just 1 goal.



1️⃣) Kane - 23 goals

2️⃣) Salah - 22 goals

3️⃣) Fernandes - 18 goals pic.twitter.com/jPmmV2Hzln — iDiski Times (@iDiskiTimes) May 23, 2021

ورفع كين رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا، متفوقا بهدف واحد على صلاح صاحب الـ22 هدفا والذي عجز عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتفى بمركز وصافة قائمة الهدافين.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

يذكر أن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتبن، الأولى في موسمه الأول مع "الريدز" 2017 /2018 عندما سجل 32 هدفا، والثانية في الموسم التالي 2018 /2019 عندما تقاسم الجائزة مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.

3 - Harry Kane has won the Premier League Golden Boot for a third season (also 2015-16 & 2016-17), becoming only the third player to win the award as many as three times, after Thierry Henry (4) and Alan Shearer (3). Magic. pic.twitter.com/McsAaFLjQJ — OptaJoe (@OptaJoe) May 23, 2021

وهذه المرة الثالثة التي يتوج فيها كين بجائزة هداف "البريميرليغ" بعد موسمي 2015 /2016 و2016 /2017، ليصبح اللاعب الثالث في تاريخ المسابقة الذي يحقق هذا الإنجاز بعد الفرنسي تيري هنري الذي فاز بالجائزة 4 مرات وآلان شيرر الذي فاز بها في ثلاث مناسبات.

Top Premier League goalscorers this season:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane - 23

🇪🇬 Mohamed Salah - 22

🇵🇹 Bruno Fernandes - 18



Most assists this season:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane - 14

🇵🇹 Bruno Fernandes - 12

🇧🇪 Kevin De Bruyne - 12 pic.twitter.com/3izhwF1bYO — Superbru (@Superbru) May 23, 2021

كما تصدر كين قائمة أكثر لاعب بالتمريرات الحاسمة بواقع 14 تمريرة.

المصدر: RT