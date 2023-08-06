روسيا تنجح باختبار محرك بلازما فريد من نوعه للأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها اختبرت بنجاح محرك بلازما جديدا مخصصا للعمل مع الأقمار الصناعية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: " تم في روسيا الانتهاء من اختبارات القبول لمحرك البلازما KM-75 الفائق الكفاءة والمخصص لتصحيح مدارات الأقمار الصناعية في الفضاء".

وأضاف البيان: " KM-75 هو أول محرك بلازما بارد من نوعه في العالم يعمل بجهد متسارع يزيد عن 800 فولت، ومقدار جهد هذا المحرك أكثر بمرتين ونصف تقريبا من المقادير التي أظهرتها محركات البلازما الشبيهة سواء الأجنبية أو المطورة محليا".

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن الاختبارات على المحرك المذكور جرت في مركز Keldysh التقني التابع لشركة "ريشيتنيوف" الروسية لصناعات الفضاء.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في مايو الماضي أيضا أن الخبراء التابعين لشركة Fakel ومركز Keldysh الروسي لصناعات الفضاء بدأوا بإجراء أول اختبار على محرك البلازما SPD-70M الجديد الذي يعتمد على الكريبتون والذي سيستخدم في بعض أقمار منظومة Sphere التي تعمل روسيا على نشرها في الفضاء.

المصدر: فيستي