بوتين يأذن بصبّ خرسانة المفاعل الـ7 بمحطة لينينغراد النووية

أذن الرئيس فلاديمير بوتين بصبّ خرسانة المفاعل السابع في محطة لينينغراد الكهرذرية، وبدء بناء السكة الحديدية لقطار فائق السرعة بين العاصمة موسكو وسانت بطرسبورغ.

وقال بوتين خلال مراسم التدشين عبر الفيديو: "روسيا الأولى عالميا في التكنولوجيا النووية حيث يتم بمساعدتنا إنتاج الطاقة الكهروذرية وإنشاء الصناعة النووية كاملة وتدريب المتخصصين وتطوير البنية التحتية اللازمة وفقا لمعايير بيئية صارمة في العديد من بلدان العالم".

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تقع محطة لينينغراد في مدينة سوسنوفي بور بمقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.

وتعمل في المحطة 4 مفاعلات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 4.4 غيغاواط.

ومحطة لينينغراد واحدة من أكبر محطات الطاقة الكهرذرية في روسيا من حيث القدرة والوحيدة التي يعمل فيها نوعان مختلفان من المفاعلات RBMK، وVVER 1200.

يذكر أن المفاعل الجديد لن يسهم في توفير الكهرباء لشمال غرب روسيا فحسب، بل سيحقق فائضا في الطاقة بنسبة 20%.

المصدر: تاس + نوفوستي