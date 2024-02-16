أبرز ملامح مشروع نقل سريع يربط عاصمتي روسيا

أفاد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأنه سيتم مدّ سكك حديدية للقطارات السريعة بين موسكو وبطرسبورغ الملقّبة بالعاصمة الشمالية لروسيا، استمرارا لتطوير طرق النقل والمواصلات في روسيا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التصميم الأساسي للمشروع الضخم.

وجاءت تصريحات بيسكوف بعد اجتماع حكومي جرى أمس في مقاطعة سفيردلوفسك ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين وبحث سير تنفيذ مشاريع النقل في روسيا.

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وقال الرئيس بوتين إن روسيا بحاجة لقطارات سريعة لزيادة قدرة السكك الحديدية، وتخفيف الازدحام في المطارات، وتعزيز نمو السياحة الداخلية.

وفي ما يلي أبرز جوانب المشروع:

- خط سكك الحديد سيربط بين العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ، وسيمتد عبر 6 مقاطعات من شمال غربي روسيا إلى جنوبها وصولا إلى مدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروس.

- سيقلص فترة الرحلة بين موسكو وسان بطرسبورغ (المسافة 634 كم) إلى ساعتين و15 دقيقة قياسا بأربع ساعات الآن، ومن المقرر إطلاق رحلة كل 10 - 15 دقيقة.

- سعر تذكرة السفر سيعتمد على حجم الطلب وتاريخ الرحلة.

- يتطلب المشروع تمويلا بقيمة 610 مليارات روبل (نحو 6.7 مليار دولار)، ستخصص من الميزانية الروسية وبنوك روسية.

- ستنفذ المشروع شركةVSM Two Capitals الروسية.

- في إطار المشروع سيتم تجديد محطة القطارات الرئيسية في سان بطرسبورغ وبناء محطة فنية لخدمة القطارات.

- في إطار المشروع سيتم توسيع محطة قطارات "ريجسكايا" في موسكو، وبناء صالة جديدة فيها.

- من المقرر تسليم أول 28 قطارا لمسار الشحن بحلول العام 2028.

- سرعة القطار ستصل إلى 400 كم في الساعة حسب الخبراء.

المصدر: RT + تاس