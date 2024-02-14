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نيوزميكر

رفح بعد غزة.. إسرائيل تكمل تهجير الفلسطينيين

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد المجدلاني.

تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد المجدلاني لـRT :

  • الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية والترحيل القسري وفرض العقوبات
  • هناك عجز في المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار العالميين وسببه موقف الولايات المتحدة
  • واشنطن شريك كامل في العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفر الدعم المالي والعسكري والغطاء الدبلوماسي
  • حكومة نتنياهو المتطرفة لم تزح الحل السياسي فقط وإنما تريد إزاحة أي إمكانية للوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية
  • هذه الحرب أكدت أن إسرائيل كيان وظيفي لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية
  • الحرب كشفت أن رهان الإدارة الأمريكي على دمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي قد سقط
  • لنا ملاحظات على رد حماس بشأن اجتماع باريس
  • اللقاء في القاهرة كان سيكون أبعد من هدنة لكن هناك خلافات بشأن الهدنة وعدد ونوعية الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
  • استمرار العدوان على شعبنا تضيف خسائر مادية وبشرية جديدة لذلك نسعى لوقف إطلاق النار
  • هدف العملية العسكرية في رفح هو دفع الفلسطينيين لتجاوز الحدود تجاه مصر
  • للأسف الشديد لدى العرب إمكانات يمكنها تشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية لكنها لا تستخدم ولا توظف
  • هناك تطور في الموقف الأوروبي يعبر عنه الصوت الأبرز جوزيب بوريل
  • الولايات المتحدة تحتكر العملية السياسية وتبعد التأثير الروسي والصيني عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • اتفاق أوسلو لم يعد موجودا ودمرته إسرائيل
  • نحن نواجه حرب ممنهجة لتدمير الإمكانات الاقتصادية والبشرية في الضفة الغربية
  • قرارات القمة العربية بالنسبة لقطاع غزة لم تنفذ أبدا
  • إسرائيل تسعى لتدمير السلطة الفلسطينية وليس لحلها ولن نستسلم لما يريده الاحتلال
  • تشكيل حكومة تكنوقراط يتطلب من حركة حماس مراجعة سياسية لخطابها وبرنامجها
  • خيار التخلي عن العمل العسكري مطروح أمام حركة حماس
  • نريد توفير حاضنة سياسية لحركة حماس لتأسيس شراكة حقيقية وهي مكون فلسطيني أساسي
  • نحتاج من المجتمع الدولي مسار سياسي واضح حتى لا نعود لعملية انتقالية جديدة تدوم 30 سنة
  • الإصلاح الوطني الداخلي هو أجندة فلسطينية وما يطرحه الأمريكيون هو التهرب من مسؤولياتهم أمام القضية الفلسطينية
  • نحن لا نقبل أن يكون الإصلاح وفقا للأجندة الأمريكية بأن تكون السلطة وكيل أمني للاحتلال الإسرائيلي
  • منظمة التحرير الفلسطينية لن تعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية

 

 

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