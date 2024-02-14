رفح بعد غزة.. إسرائيل تكمل تهجير الفلسطينيين
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد المجدلاني.
تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد المجدلاني لـRT :
- الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية والترحيل القسري وفرض العقوبات
- هناك عجز في المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار العالميين وسببه موقف الولايات المتحدة
- واشنطن شريك كامل في العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفر الدعم المالي والعسكري والغطاء الدبلوماسي
- حكومة نتنياهو المتطرفة لم تزح الحل السياسي فقط وإنما تريد إزاحة أي إمكانية للوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية
- هذه الحرب أكدت أن إسرائيل كيان وظيفي لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية
- الحرب كشفت أن رهان الإدارة الأمريكي على دمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي قد سقط
- لنا ملاحظات على رد حماس بشأن اجتماع باريس
- اللقاء في القاهرة كان سيكون أبعد من هدنة لكن هناك خلافات بشأن الهدنة وعدد ونوعية الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
- استمرار العدوان على شعبنا تضيف خسائر مادية وبشرية جديدة لذلك نسعى لوقف إطلاق النار
- هدف العملية العسكرية في رفح هو دفع الفلسطينيين لتجاوز الحدود تجاه مصر
- للأسف الشديد لدى العرب إمكانات يمكنها تشكيل ضغط على الإدارة الأمريكية لكنها لا تستخدم ولا توظف
- هناك تطور في الموقف الأوروبي يعبر عنه الصوت الأبرز جوزيب بوريل
- الولايات المتحدة تحتكر العملية السياسية وتبعد التأثير الروسي والصيني عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- اتفاق أوسلو لم يعد موجودا ودمرته إسرائيل
- نحن نواجه حرب ممنهجة لتدمير الإمكانات الاقتصادية والبشرية في الضفة الغربية
- قرارات القمة العربية بالنسبة لقطاع غزة لم تنفذ أبدا
- إسرائيل تسعى لتدمير السلطة الفلسطينية وليس لحلها ولن نستسلم لما يريده الاحتلال
- تشكيل حكومة تكنوقراط يتطلب من حركة حماس مراجعة سياسية لخطابها وبرنامجها
- خيار التخلي عن العمل العسكري مطروح أمام حركة حماس
- نريد توفير حاضنة سياسية لحركة حماس لتأسيس شراكة حقيقية وهي مكون فلسطيني أساسي
- نحتاج من المجتمع الدولي مسار سياسي واضح حتى لا نعود لعملية انتقالية جديدة تدوم 30 سنة
- الإصلاح الوطني الداخلي هو أجندة فلسطينية وما يطرحه الأمريكيون هو التهرب من مسؤولياتهم أمام القضية الفلسطينية
- نحن لا نقبل أن يكون الإصلاح وفقا للأجندة الأمريكية بأن تكون السلطة وكيل أمني للاحتلال الإسرائيلي
- منظمة التحرير الفلسطينية لن تعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية