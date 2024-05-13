عائلات الجنود القتلى تهاجم غالانت وبن غفير (فيديو)

أقامت عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى حفلا تأبينيا خاصا في تل أبيب، بعد رفض طلبهم إلقاء الخطب في المقابر.

وتقام في جميع أنحاء إسرائيل مراسم "يوم الذكرى" في 53 مقبرة عسكرية ومواقع تذكارية.

وأفاد موقع Ynet بأن نحو 500 شخص، من أفراد عائلات الجنود القتلى قررت إقامة حفل تأبين مستقل دون ممثلين عن الحكومة أو سياسيين على الإطلاق، بالقرب من بيت الاستقلال في تل أبيب، بعد أن فشلت محاولاتهم لمنع الوزراء وأعضاء الكنيست من إلقاء خطاباتهم، والسماح لأولئك الذين فقدوا أفراد من عائلاتهم في 7 أكتوبر بالتحدث بدلا من ذلك.

ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المقبرة العسكرية بأسدود، حيث تم استقباله بصرخات الاستهجان من قبل الحاضرين الذين وصفوه بـ"المجرم".

وصرخ آخرون: "أخرج، عار عليك.. هذا ليس يوم السياسة". وسجلت مواجهات بين المشاركين في الحفل وامتدت إلى خارج المقبرة.

وفي حولون، صرخ المشاركون في الحفل في وجه وزيرة المواصلات ميري ريغيف: "اذهبي إلى بيتك، أنت عار". وفي نتانيا صرخ المشاركون في وجه الوزيرة جيلا جملئيل: "ماذا تفعلين هنا؟".

أما في المقبرة العسكرية في كريات شاؤول رفعت العائلات لافتة ضد وزير الدفاع غالانت كتب عليها: "دماؤهم على يديك. أنت تتحمل مسؤولية سفك دمائهم"، وسط دعوات إلى استقالته.

وفي الشوارع، صرخ المشاركون في وجه الوزير يتسحاق جولدكنوبف: "عار، اذهب إلى بيتك أيها اللص".

المصدر: Ynet + RT