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صدام في الشارع اللبناني وجرحى بين مؤيدين ومعارضين لمسيرات "حقوق المثليين" (فيديو)

أخبار العالم العربي

صدام في الشارع اللبناني وجرحى بين مؤيدين ومعارضين لمسيرات
Globallookpress
الشرطة في العاصمة اللبنانية بيروت - صورة تعبيرية.
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أقدم شبّان في لبنان على ضرب ناشطين مشاركين في "مسيرة الحريات" لدعمها المثلية الجنسية وخرجت بالمقابل مسيرة "اِحمِ عائلتك" وطالبت بالمشاركة "لنحمِ مجتمعنا من الآفات الضالة والشاذة".

وكان من المفترض أن تنطلق "مسيرة الحريات" من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في العاصمة بيروت، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرياتنا وردا على الانتهاكات المتتالية".

ونجم عن ذلك جرح 3 أشخاص من الناشطين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الساحة، فيما توعّد المعتدون المتظاهرين بالضرب إذا أكملوا المسيرة.

وخرج الناشطون المحاصرون في وسط بيروت بمواكبة أمنية بعد ساعات قضوها محاصرين ومهدّدين بالاعتداء عليهم. وقد أصيب عدد منهم بنوبات هلع نتيجة التهديد والاعتداءات اللفظية، ومهاجمة الآليات التي لجأوا اليها. كما أفيد عن ملاحقة صحافيين وناشطين في أزقة وسط بيروت، وتحطيم زجاج إحدى السيارات.

وفي المقابل، وتحت شعار "اِحمِ عائلتك"، انطلقت مسيرة دراجات نارية من تحت جسر الكولا، وجاء في الدعوات للمشاركة فيها أنّها تنطلق "لفرض القيم والعرف وفرض الأخلاق الصحية والصحيحة، منعا لأي مسيرة تنادي بحقوق المثليين".

اللافت في الأمر أن مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" علقت على الأمر قائلة: "مدان ومرفوض تماما التمادي الذي حصل اليوم في الاعتداء على الناس في وسط بيروت، بغض النظر عن أي اعتبار. على القوى الأمنية توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء، المطلوب منه تأدية واجبه في صون الحرية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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