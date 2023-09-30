صدام في الشارع اللبناني وجرحى بين مؤيدين ومعارضين لمسيرات "حقوق المثليين" (فيديو)

أقدم شبّان في لبنان على ضرب ناشطين مشاركين في "مسيرة الحريات" لدعمها المثلية الجنسية وخرجت بالمقابل مسيرة "اِحمِ عائلتك" وطالبت بالمشاركة "لنحمِ مجتمعنا من الآفات الضالة والشاذة".

وكان من المفترض أن تنطلق "مسيرة الحريات" من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في العاصمة بيروت، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرياتنا وردا على الانتهاكات المتتالية".

شباب على الموتوسيكلات وصلوا على رياض الصلح اعتراضًا على مسيرة الحريات. pic.twitter.com/M0cgoNfDxu — Darine Dandachly دارين دندشلي (@darinedandachly) September 30, 2023

ونجم عن ذلك جرح 3 أشخاص من الناشطين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الساحة، فيما توعّد المعتدون المتظاهرين بالضرب إذا أكملوا المسيرة.

أحد المعارضين لـ #مسيرة_الحريات في وسط بيروت: "هاي بتأثر على ديننا ومجتمعنا وولادنا، وممنوع يمرقوا ولو كلّف الامر جثثنا"#وقائعpic.twitter.com/kPqxUZhF3W — وقائع (@waqa2e3) September 30, 2023

وخرج الناشطون المحاصرون في وسط بيروت بمواكبة أمنية بعد ساعات قضوها محاصرين ومهدّدين بالاعتداء عليهم. وقد أصيب عدد منهم بنوبات هلع نتيجة التهديد والاعتداءات اللفظية، ومهاجمة الآليات التي لجأوا اليها. كما أفيد عن ملاحقة صحافيين وناشطين في أزقة وسط بيروت، وتحطيم زجاج إحدى السيارات.

اشكال بين مجموعة من الشبّان ومشاركين في #مسيرة_الحرّيات في وسط بيروت بعدما نُشر أنّ المسيرة داعمة لـ "الشذوذ الجنسي".#وقائعpic.twitter.com/atiqMlqhq2 — وقائع (@waqa2e3) September 30, 2023

وفي المقابل، وتحت شعار "اِحمِ عائلتك"، انطلقت مسيرة دراجات نارية من تحت جسر الكولا، وجاء في الدعوات للمشاركة فيها أنّها تنطلق "لفرض القيم والعرف وفرض الأخلاق الصحية والصحيحة، منعا لأي مسيرة تنادي بحقوق المثليين".

اعتدى عناصر من القوى الأمنية على ناشطين وصحافيين في رياض الصلح استكمالا للاعتداءات التي نفذها شبيحة هوموفوبيين على مشاركين في #مسيرة_الحرياتpic.twitter.com/vFiEiHbhAW — Megaphone (@megaphone_news) September 30, 2023

اللافت في الأمر أن مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" علقت على الأمر قائلة: "مدان ومرفوض تماما التمادي الذي حصل اليوم في الاعتداء على الناس في وسط بيروت، بغض النظر عن أي اعتبار. على القوى الأمنية توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء، المطلوب منه تأدية واجبه في صون الحرية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية