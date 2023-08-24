جدل في لبنان بعد هجوم "جنود الرب" على ملهى وسط بيروت بسبب المثليين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعة من الشبان يطلقون على أنفسهم اسم "جنود الرب" وهم يهاجمون ملهى وسط العاصمة اللبنانية بيروت بحجة وجود مثليين داخله.

وأظهرت المشاهد المتداولة أضرارا في ملهى "madam Om" الموجود في شارع "مار ميخايل"، وأشار نشطاء إلى أن دورية من الأمن اللبناني وصلت مساء أمس الأربعاء إلى المكان.

وفي أحد الفيدوهات، يصيح أحد المهاجمين: "هذا المكان يروّج للمثليين… هذا الأمر ممنوع في أرض الرب".

جنوب الرب تهاجم في هذه الاثناء شارع قرب دفاع المدني مار مخايل في pub اسمه"on " تقام فيه حفلة ترويج للشذوذ الجنسي #شواذpic.twitter.com/l31XgCY9iE — Rabih Moustafa (@23Rabih) August 23, 2023

وأثارت الحادثة جدلا بين مرتادي منصة "X"، "تويتر" سابقا، حين انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين لمثل ذلك التصرف.

وعلق حسن مرعب، المفتش العام المساعد لدار الفتوى اللبنانية: "تحية من القلب الى شباب ‎جنود الرب على ما قاموا به منذ قليل من منع حفل للشذوذ الجنسي في أحد شوارع ‎بيروت، ألا سلمت يمينكم، وقلتها سابقا وأكررها أنني إلى جانب كل من يواجه هذا الشذوذ والفجور والتخلف الفطري وأضع يدي بيدهم للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعنا في وجه هذا الفكر المنحل الهدام".

تحية من القلب الى شباب #جنود_الرب على ما قاموا به منذ قليل من منع حفل ل #الشذوذ_الجنسي في أحد شوارع #بيروت

ألا سلمت يمينكم

وقلتها سابقاً واكررها أنني الى جانب كل من يواجه هذا الشذوذ والفجور والتخلف الفطري وأضع يدي بيدهم للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعنا في وجه هذا الفكر المنحل الهدام… — د. حسن مرعب (@DrHassanMoraib) August 23, 2023

وقالت الصحفية مريم سيف: "المناطق لي كانت تعتبر آمنة للسهر عم تتحول بفضل "جنود الرب" لأماكن غير آمنة. مصلحة سكان هالمناطق قبل غيرن إنن يواجهوا هالمجموعة قبل ما تقوى وتتحكم بكل تفاصيل حياتن ويصير من الصعب مواجهتها".

المناطق لي كانت تعتبر آمنة للسهر عم تتحول بفضل "جنود الرب" لأماكن غير آمنة. مصلحة سكان هالمناطق قبل غيرن إنن يواجهوا هالمجموعة قبل ما تقوى وتتحكم بكل تفاصيل حياتن ويصير من الصعب مواجهتها. — Mariam Seif (@MariamSeif) August 23, 2023

وعلقت الصحفية إلسي مفرج: "يلي بيدعوا انهم "جنود الرب" يعني النسخة المسيحية تبع حزب الله، عم ينفذو اوامر المطاوعجية بالاشرفية. مين كلفهم بالممنوع والمسموح؟ وين القوى الامنية تتفضل تحمي المواطنين وحقوقهم؟ اذا اي حدا تعرض لاي اذى، فالمسؤولية برقبة وزير الداخلية وقوى الامن وفرقة المحرضين والمطاوعجية".

يلي بيدعوا انهم "جنود الرب" يعني النسخة المسيحية تبع حزب الله، عم ينفذو اوامر المطاوعجية بالاشرفية. مين كلفهم بالممنوع والمسموح؟ وين القوى الامنية تتفضل تحمي المواطنين وحقوقهم؟ اذا اي حدا تعرض لاي اذى، فالمسؤولية برقبة وزير الداخلية وقوى الامن وفرقة المحرضين والمطاوعجية@LebISFhttps://t.co/jRYpILlhER — Elsy Moufarrej (@emoufarrej) August 23, 2023

و"جنود الرب" هم مجموعة مسيحية متطرفة، بدأت على شكل مجموعات للأمن الذاتي لمناطق المسيحيين في العاصمة، ثم أصبحت تقيم استعراضات مسلحة.

وللمجموعة نشاطات سابقة معادية للمثليين، أثارت مواقف متباينة بين اللبنانيين.

البلطجية يلي بيحكو باسم الرب وهني ما بيعرفوه ، دخلو على Madam Om بالجميزة واعتدو على الناس وكسروه مع انه مكان جداً محترم وبيستقبل كل الناس .

هيك بكونو عم بحاربو المثلية الجنسية بالنسبة الهم.

جنود الرب اي ؟؟؟

حلو عن طيز العالم !!!! pic.twitter.com/4AYyy2xDqv — ابن جبيل 🇱🇧 (@Ebn_jbeil) August 23, 2023

مشهد اخر من الهجمة البربرية لمن يدعون انهم جنود "الرب".. برعاية وزراء الداخلية والثقافة والتربية ورؤساء الطوائف قشة لفة.. وكل المحرضين فردا فردا. وعذرا اذا نسينا حدا من لائحة العار الهوموفوبية.

ملاحظة: البرازيل يلي فيها لبنانيين قد لبنان ع مرتين، جرمة خطاب الهوموفوبيا اليوم. pic.twitter.com/sdHeyG9WIv — Elsy Moufarrej (@emoufarrej) August 23, 2023

المصدر: RT