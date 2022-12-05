وزير الشؤون الإسلامية السعودي: المملكة اكتوت بأذى وشر أصحاب الفكر الصحوي

صرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ بأن المملكة اكتوت فيما مضى بأذى وشر أصحاب الفكر الصحوي، مشددا على انتهاء تلك الحقبة بلا رجعة في بلاده.

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وقال آل الشيخ في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية: "كان حدثت فيه هجمة شرسة من قبل الإخوان المسلمين متمثلة فيما يسمى بهتانا جذور الصحويين، وعملوا عمل لم يعمله أحد قبلهم ولا بعدهم إن شاء الله وبإذن الله في المملكة بمحاولة تشتيت ابناء هذا الوطن".

وتابع وزير الشؤون الإسلامية السعودية قائلا: "وفعلا شتتوا كصيرا من شباب هذا الوطن وصرفوهم عن الالتفات إلى مصالحهم وعلمهم وإلى بناء وطنهم إلى الهدم والتدمير والتكفير والتفكيك وإلى غير ذلك".

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة "امتوت باذاهم وبشرهم يما يقومون به من أعمال خبيثة داخل الوطن، ثم تطور فكرهم إلى الدعوة غلى الجهاد وما ادراك ما الجهاد، ودفعوا بشباب بسطاء زجهاة إلى أتون القتن في الدول الأخرى وللقيام بأعمال لم تقبلها ولن تقبلها المملكة العربية السعودية".

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء الوطن واكتوينا بشرهم#الراصدpic.twitter.com/sU40HKatze — الراصد (@alraasd) December 4, 2022

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قد تطرق إلى تلك الحقبة من تاريخ بلاده في عام 2017، وأعلن خلال مشاركته في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض أن بلاده سوف تدمر أصحاب الأفكار المتطرفة فورا، وأن المملكة تسعى إلى العودة إلى "الإسلام الوسطي المعتدل".

وشدد محمد بن سلمان في معرض إجابته على سؤال حول النهج الأكثر انفتاحا الذي تتخذه المملكة في تلك الفترة، على أن السعودية "لم تكن كذلك قبل عام 1979"، وأن المملكة "والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع صحوة بعد عام 1979، لأسباب كثير ليس من مجال اليوم ذكرها، فنحن لم نكن بهذا الشكل في السابق".

المصدر: تويتر + RT