ولايتي لـ RT: المظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف دياب تتم بتحريض من السعودية وإسرائيل

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، لـRT إن المظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل.

وأعرب ولايتي عن ترحيب طهران بتكليف دياب، مضيفا: "نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني".

وعبر عن قناعته بأن المظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني.

تتابعون المقابلة الكاملة مع علي أكبر ولايتي في برنامج "نيوزميكير" على قناتنا وموقعنا مساء غد الثلاثاء.

المصدر: RT