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قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق بعد خروجه عن مساره في أمريكا (فيديو)

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قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق بعد خروجه عن مساره في أمريكا (فيديو)
Globallookpress
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خرج قطار شحن محمّل بمواد خطرة عن مساره بالقرب من مدينة روكوود في ولاية مين الأمريكية، وشب في أعقاب ذلك حريق شمال المدينة.

وذكرت مديرية الإطفاء في المدينة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "المواد خطيرة، الرجاء ابتعدوا".

هذا ولم يتم تقديم أي معلومات عن وقوع ضحايا أو حتى نوع المواد التي كان القطار ينقلها.

المصدر: تاس

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