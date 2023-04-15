قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق بعد خروجه عن مساره في أمريكا (فيديو)

خرج قطار شحن محمّل بمواد خطرة عن مساره بالقرب من مدينة روكوود في ولاية مين الأمريكية، وشب في أعقاب ذلك حريق شمال المدينة.

وذكرت مديرية الإطفاء في المدينة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "المواد خطيرة، الرجاء ابتعدوا".

🚨#BREAKING: A train carrying hazardous materials has derailed and caught fire



📌#Rockwood | #Maine



A catastrophic event has unfolded in Rockwood, Maine, as a train transporting hazardous materials has derailed and subsequently caught fire. The situation has prompted the… pic.twitter.com/fLtmJ4x9W4 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 15, 2023

هذا ولم يتم تقديم أي معلومات عن وقوع ضحايا أو حتى نوع المواد التي كان القطار ينقلها.

المصدر: تاس