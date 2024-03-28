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إنتاج الآيس كريم في روسيا يسجل مستوى قياسيا

مال وأعمال

إنتاج الآيس كريم في روسيا يسجل مستوى قياسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع إنتاج الآيس كريم في روسيا العام الماضي 13% إلى 524 ألف طن حسب اتحاد منتجي الحليب الروس، الذي أعلن أن استهلاك الفرد من الألبان في روسيا بلغ 249 كغ سنويا.

وشدد الاتحاد على أن صناعة الآيس كريم لا تزال واحدة من أكثر القطاعات تطورا في صناعة الألبان.

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واستحوذت 5 شركات مصنعة للآيس كريم في روسيا العام الماضي على 43% من السوق، ووفرت 60% من الزيادة في إنتاج الصناعة ككل.

واحتلت مجموعة شركات "أيس بيري" المركز الأول، حيث بلغ إنتاجها 71400 طن، ثم مجموعة "رينا" 55 ألف طن، وشركة "يونيليفر" 40 ألف طن.

وأشار الاتحاد إلى أن استهلاك الفرد من منتجات الألبان في روسيا صعد العام الماضي إلى 249 كغ سنويا، في أعلى مستوى خلال 28 عاما.

المصدر: إنترفاكس

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