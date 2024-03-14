كيف استهل الاقتصاد الروسي العام 2024؟

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما في يناير الماضي بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

فقد قال بوتين في اجتماع حكومي اليوم الخميس إن "النمو الاقتصادي في يناير الماضي كان عند 4.6% ومقارنة مع نتيجة العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة 3.6%، وإن الرقم مرض وجيد لشهر يناير".

إقرأ المزيد

وحقق الاقتصاد الروسي في العام 2023 أداء متميزا، إذ نما بنحو 3.6% وهي وتيرة أعلى من المتوسط العالمي، وتقدم على اقتصادات متقدمة وأصبح الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم بناء على معيار تعادل القوة الشرائية للعملات.

المصدر: تاس