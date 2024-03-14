 
مباشر

كيف استهل الاقتصاد الروسي العام 2024؟

مال وأعمال

كيف استهل الاقتصاد الروسي العام 2024؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5s7

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما في يناير الماضي بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

فقد قال بوتين في اجتماع حكومي اليوم الخميس إن "النمو الاقتصادي في يناير الماضي كان عند 4.6% ومقارنة مع نتيجة العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة 3.6%، وإن الرقم مرض وجيد لشهر يناير".

إقرأ المزيد
بوتين يحدد 3 خطوات ستساعد الاقتصاد الروسي على تجاوز منافسه الياباني
بوتين يحدد 3 خطوات ستساعد الاقتصاد الروسي على تجاوز منافسه الياباني

وحقق الاقتصاد الروسي في العام 2023 أداء متميزا، إذ نما بنحو 3.6% وهي وتيرة أعلى من المتوسط العالمي، وتقدم على اقتصادات متقدمة وأصبح الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم بناء على معيار تعادل القوة الشرائية للعملات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"