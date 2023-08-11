الخارجية الروسية تفند مزاعم "تأميم الأصول الأجنبية"

أكد مدير دائرة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي أن الشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في روسيا وتمتثل للقوانين ليست معرضة لأي خطر.

وقال بيريتشيفسكي في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "أود أن أؤكد أن الشركات التي لا تزال مهتمة بمواصلة عملها بنزاهة في بلدنا والامتثال للتشريعات الروسية ليست في خطر على الإطلاق".

وأشار بيريتشيفسكي إلى أن الدول الغربية تلجأ إلى مختلف أنواع التلاعبات لإجبار رجال الأعمال على مغادرة السوق الروسية.

وقال: "تتزايد التكهنات حول التأميم الوشيك لأصولهم (في روسيا)، وتتعرض الشركات التي تحافظ على وجودها في روسيا، لضغوط وانتقادات لاذعة لأسباب سياسية في تلك الدول. وهذا جزء من العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية على بلادنا".

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه إذا أرادت الشركات الأجنبية العودة إلى روسيا، فلن تغلق سلطات البلاد الباب أمام أحد، وستخلق الظروف الملائمة لهم.

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وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

وتبنت السلطات الروسية إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

المصدر: "نوفوستي"