بوتين للعلامات التجارية المنسحبة من روسيا: نتمنى التوفيق لكم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الخميس، بأن العلامات التجارية الأجنبية التي انسحبت من روسيا تكبدت خسائر فادحة، متمنيا التوفيق لهذه الشركات.

إقرأ المزيد

وقال بوتين في اجتماع لمجلس المراقبة في وكالة المبادرات الاستراتيجية اليوم الخميس: "اليوم العديد من الشركات الأجنبية تترك سوقنا تحت ضغط من حكوماتها. نتمنى لكم التوفيق. لكن بسبب خسارة سوقنا تكبدت هذه الشركات خسائر فادحة، هذا اختيارهم وقرارهم".

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الشركات الغربية نادمة لمغادرة السوق الروسية، وقال: "الكثير منهم (الشركات المنسحبة) يفعلون ذلك دون رغبة. من يريد أن يخسر نشاطا تجاريا تم الاستثمار فيه الكثير من الجهد والمال؟ الأمر لا يتعلق بالمال فقط لقد استثمر الكثيرون أرواحهم في مشاريعهم".

وأشار إلى أن قطاع الأعمال الروسي نجح في التعامل مع الوضع بعد انسحاب العلامات التجارية العالمية، وقال: "اعتقد الكثيرون أنه بعد رحيل العلامات التجارية العالمية من روسيا سينهار كل شي، لكن لا شيء من هذا القبيل حدث، قطاع الأعمال الروسي يأخذ مكان المنسحبين".

ووضع الرئيس الروسي أمام الحكومة ومجلس المراقبة هدفا للارتقاء بالسلع الروسية في الأسواق الخارجية لتصبح مسألة فخر وطني وحسد من قبل المنافسين.

وقال: "يجب تهيئة الظروف لكي تصبح البضائع الروسية مسألة فخر وطني. يجب أن تكون البضائع الروسية ناجحة في الخارج وأن لا تركز على السوق المحلية فقط".

بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

من جهته وصف الرئيس بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

المصدر: نوفوستي